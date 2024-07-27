banner913
banner932
Ekmek yaşlandırıyor
Ekmek yaşlandırıyor
6 0
Tabanca ve mermilerle yakalandı, “haberim yoktu” dedi
Tabanca ve mermilerle yakalandı, “haberim yoktu” dedi
21 0
 
Şüpheli ölüm
Şüpheli ölüm
43 0
Paris 2024 Olimpiyatları’na renkli açılış
Paris 2024 Olimpiyatları’na renkli açılış
13 0
“Değiştirme irademizi gösterme zamanıdır”
“Değiştirme irademizi gösterme zamanıdır”
19 0
“Üç adaylı kurultay olacak”
“Üç adaylı kurultay olacak”
71 0
Ralliciler Ali Zort anısına yarışacak
Ralliciler Ali Zort anısına yarışacak
24 0
banner1032

Polis, iki taciri daha arıyor

banner1020

Hamitköy'de polisten kaçarken yarım kilo uyuşturucuyu arabaya bırakan Afrika uyruklu iki zanlı, 7 gün daha poliste tutuklu kalacak. Olayla ilgili aranan iki kişi daha var. Polis, uyuşturucu tedarikinde kullanılan cep telefonunu inceliyor

banner974
Polis, iki taciri daha arıyor
banner971
Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda yarım kilo uyuşturucuyla tutuklanan Chibiebe Chime ile Kingsley Isıgewe dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Narkotik Şubede görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, 23 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.00 sıralarında Lefkoşa Hamitköy bölgesinde şüpheli tespit edilen zanlıların polisi görünce kaçtıklarını ve bölgedeki bir apartmanın önünde araçlarını park edip, kaçtıklarını söyledi.
Polis, araçta yapılan aramada 500 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Polis memuru, akabinde zanlıların kaldığı dairenin tespit edilerek, arama yapıldığını söyledi.
Polis, yapılan aramada içerisinde uyuşturucu bulunan aracın kontak anahtarının klimanın içerisinde bulunduğunu ifade etti. Polis, zanlıların olay esnasında giydiği kıyafetlerinin de banyoda tespit edildiğini açıkladı. Polis, tutuklanan zanlıların ifadelerinde uyuşturucuyu telefonla bağlantı kurarak, birlikte aldıklarını söylediklerini açıkladı. Polis memuru, ele geçirilen uyuşturucunun analize gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını belirtti. Polis memuru, 3 kişinin sorgulandığını, 3 kişiden daha ifade alacaklarını dile getirdi. Polis, uyuşturucunun tedarikinde kullanılan cep telefonunun inceleneceğini kaydetti. Polis, uyuşturucu maddenin sarılı olduğu naylon poşetlerin parmak izi inceleme şubesine gönderileceğini açıkladı.  Polis memuru, uyuşturucunun tedarikiyle ilgili 2 kişinin arandığını, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 7 gün ek süre istedi.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.