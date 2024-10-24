Polis haberleri… Sahtekarlıkla 1500 Euro para temin eden üç kişi tutuklandı

Girne’de yurtdışında bulunan şahıslara KKTC’de çalışma izni çıkartacakları yönünde sahte beyanda bulunarak, toplam 1500 Euro nakit para temin eden üç kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ekim 2024 ayı içerisinde N.F.(E-29), H.S.(E-27) ve A.U.R.’nin (E-25), KKTC’de çalışma izni çıkartacakları yönünde bir şahsa sahte beyanda bulunduktan sonra, sahte ön izin belgeleri düzenleyip, whatsapp uygulaması üzerinden konu şahsa göndererek, tedavüle sürdükleri ve sahtekarlıkla toplam 1500 Euro nakit para temin ettikleri tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Gazimağusa’da hırsızlık… 1 tutuklu

Gazimağusa Glapsides’te faaliyet gösteren bir eğlence mekanında geçen pazar günü müşteri olarak bulunan E.S.(E-20), yine müşteri olarak bulunan bir şahıs tarafından koltuk üzerinde bırakılan cep telefonu, kol çantası, sweatshirt, kulaklık, kimlik ve bankamatik kartları ile kapı anahtarını çaldı.

E.S. çaldığı bankamatik kartından toplam 2 bin 651,99 TL harcama yaparak, aldığı ürünleri de sahtekarlıkla temin etti.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada E.S. tutuklandı.

-Araçtan 37 bin TL para çalan kişi tutuklandı

Tatlısu’da faaliyet gösteren bir kafeye ait araç park yeri içerisinde dün saat 21.30 sıralarında Ü.E (E-47), park halindeki kapıları kilitsiz kamyon araçtan toplam 37 bin TL nakit parayı çaldı. Ü.E. tutuklandı.

-Eski işverenine ait aracın lastiğini patlatan kişi tutuklandı

Gemikonağı Şht Salahi Mehmet Sokak’ta, geçen salı günü saat 13.30 sıralarında S.B.Y.(E-21), eski işvereninin kendisi ile ilgili ileri geri konuştuğu gerekçesiyle, konu şahsa ait salon aracın sağ arka lastiğini kasten patlattı. S.B.Y. tutuklandı.

-İkamet izinsiz iki kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda ikamet izinsiz toplam iki kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.