Polis haberleri...

Lefkoşa’da kız arkadaşının evine girerek, cep telefonunu çalan D.K.(E-23), tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, geçen pazartesi günü saat 21.00 sıralarındaki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-Beyarmudu’nda kaçak jakaranda ve servi fidanına 110 bin TL para cezası

Beyarmudu’nda dün saat 13.30 sıralarında, kontrol maksatlı durdurulan Y.T.’nin (E-58) kullanımındaki kamyonet araçta arama yapıldı.

Aramada, bahse konu şahsın toplam 40 adet jakaranda ve 30 adet servi fidanını gümrüğe beyan etmeden İngiliz Üsler Bölgesinden KKTC’ye geçirdiği ve tasarruf ettiği tespit edildi.

Y.T.’ye, Gümrük ve Rüsumat Dairesi yetkilileri tarafından 110 bin TL idari para cezası kesildi.

-Muayenedeki aracın plaka ve şasi numarasının başka bir araca ait olduğu tespit edildi

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Araç Muayene Şubesi'ne dün yeni mal sahibi olan şahıs tarafından muayenesi yapılmak üzere getirilen bir salon araçta yapılan kontrolde, bahse konu aracın plaka ve şasi numarasının başka bir araca ait olduğu tespit edildi.

Yürütülen ileri soruşturmada, Y.C. (E-23) ve A.C.’nin (E-23), Y.C. adına kayıtlı sol direksiyonlu salon aracı Türkiye’ye götürüp, plaka ve şasi numaralarını, aynı marka ve model sağ direksiyon başka bir araca takıp ülkeye geri getirdiği saptandı. Y.C. ve A.C. tutuklandı.

-İkamet izinsiz 4 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet eden 4 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Seyir halindeki araçta yangın

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde Halkbank Çemberi mevkiinde, dün saat 12.00 sıralarında, Rifat Bozoğlan kullanımındaki NF 948 plakalı araçta, seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen aracın elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Yangında, aracın motor bölümü, ön kaputu ve sağ ön çamurluğu zarar gördü. Yangın araç sürücüsü tarafından söndürüldü, İtfaiye ekipleri ise soğutma yaptı.