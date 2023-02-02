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Polis haberleri...

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Gönyeli'de 20 yaşındaki genç kız hastaneye götürülürken hayatını kaybetti

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Polis haberleri...
Gönyeli’de dün saat 11.00 sıralarında Rachael Oluwapelumi Sodeke (K-20), kaldığı evde aniden rahatsızlanarak, kardeşi tarafından hastaneye götürüldüğü sırada yolda yaşamını yitirdi.

 
-Lefkoşa’da yatalak bir kadın bakıcısı tarafından ölü bulundu
 
Lefkoşa’da da dün akşam 19.00 sıralarında Kenneth Owen (E-80) kalça kırığı nedeniyle yatalak olarak kaldığı evde bakıcısı tarafından ölü bulundu.
 

-Gazimağusa’da evinin önünde rahatsızlanan şahış yaşamını yitirdi
 
Gazimağusa’da ise dün akşam 20.00 sıralarında Ali Karaköse (E-70) evinin önünde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
 
Polis basın bültenine göre, polisin her üç ölüm olayıyla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
 

-Trafik kontrolünde başkasının ismini vererek ceza almasını sağlayan şahıs tutuklandı
 
Dörtyol’da, 24 Ocak’ta polis tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü F.F.T.A’nın (E-28) sürüş ehliyeti olmadığı halde “sürüş ehliyeti olduğunu ancak yanında olmadığını” beyan ederek, başka bir şahsın ismini polise söyleyip başkasının söz konusu şahsın ismine sahte bir trafik cezası düzenlenmesini sağladığı tespit edildi.
Polis, FFTA'yı tutukladı.
 

-Girne’deki bir evde saç kurutma makinesi yangına neden oldu
 
Girne’de dün sabah 09.00 sıralarında Şht. Şakir Cezayir Sokak'taki bir apartman dairesinin yatak odasında, çalışır durumda yatak üzerinde unutulan saç kurutma makinesinin aşırı ısınıp şilteyi tutuşturması sonucu yangın çıktı.
 
Polis açıklamasında, yangın sonucu, yatak odasında bulunan muhtelif ev eşyası ile kıyafetlerin yanarken, çıkan dumandan dolayı tüm duvarların islenerek zarar gördüğü belirtildi.
 
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