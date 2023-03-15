Polis haberleri… Girne’de 1 kilo uyuşturucu bulundu

Girne’de polis tarafından düzenlenen “Bodrum Operasyonu”nda 1 kilodan fazla uyuşturucu ve satışından elde edildiğine inanılan 32 bin 400 TL para bulundu, 1 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Bodrum Operasyonu” kapsamında, S.A.’nın (E-40) tasarrufunda yaklaşık 1 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü ile yaklaşık 20 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu maddeler, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 7 adet hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 32 bin 400 TL nakit para bulunarak, emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da ise, H.K.’nin (E-20) kalmakta olduğu evde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak, emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da 11 kök hintkeneviri

Lefkoşa’da, E.C.’nin (E-23) kalmakta olduğu evde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada, hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 11 kök hintkeneviri bitkisi, yaklaşık 200 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara ve öğütücü bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Alsancak’ta izinsiz kazı

Alsancak’ta, Ü.A.(E-47), Y.A.(E-43), K.Ö.(E-45), O.B.(E-40) ve G.K.(E-44), eski eser bulmak amacıyla izinsiz olarak kazı yaptıkları sırada polis tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandı. Olayla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, zanlı Ü.A.’nın Karaoğlanoğlu’ndaki ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada, eski eser olduğuna inanılan 1’i tam 4’ü kırık sikke parçaları, kanunsuz patlayıcı madde sınıfına giren 13 adet kapsül, 46 gram barut ve metal el dedektörü bulunarak emare olarak alındı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da hırsızlık

17 Şubat – 08 Mart tarihleri arasında, Lefkoşa’da, Demir Sokak üzerinde bulunan yapımı devam eden bir binanın giriş kapısı kırılarak açıldı ve içeriye girildikten sonra bina içerisinden spiral, karıştırıcı ve seramik kesme makineleri, 2 adet tuvalet ve 2 adet lavabo çalındı. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.K.(E-28) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da yangın

Lefkoşa’da Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir alüminyum fabrikasında, muhtemelen hidrolik makinesine ait yağ basınç hortumunun patlayıp faal durumdaki profil üretme makinesinin sıcak aksamlarına teması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu faal durumdaki alüminyum profil üretme makinesi, fırını ısıtan makine, elektrik kabloları ve idare panosu yandı, çıkan ısıdan dolayı fabrikanın yan kısmında bulunan 8 adet sandviç panel zarar gördü.

Yangın sırasında fabrika çalışanı Fareed Zakır (E-30), her iki el ve başından yaralanması sonucu kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, cerrahi serviste gözetim altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

