Polis haberler

Yerde buldukları kredi kartından harcama yapan iki kişi tutuklandı

Lefke’de dün meydana gelen hırsızlık olayında iki kişi tutuklandı.



Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Fadıl Nekipzade Caddesi üzerinde, A.Ş.(E-18) ve B.A.’nın (E-19), yerde buldukları bir şahsa ait kredi kartını alıp çaldıktan sonra, muhtelif yerlerden alışveriş yaparak, kredi kartından toplam 1105 TL harcadıkları tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıslar tespit edilerek, tutuklandı.

-Seyir halindeki araçta yangın

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde bulunan Düzova kavşağı yakınlarında bugün saat 00.15 sıralarında, Mustafa Emir Elisopalı’nın kullanımındaki KZ 997 plakalı araçta, seyir halinde olduğu sırada muhtemelen makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, bahse konu araç tamamen yandı.

