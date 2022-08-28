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Polis, Girne ve Güzelyurt'ta göz açtırmadı

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Girne ve Güzelyurt’ta asayiş denetimi… 198 araç sürücüsüne ceza, 23 araç trafikten men.

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Polis, Girne ve Güzelyurt'ta göz açtırmadı

 
Dün 19.00 ve bugün 03.00 saatleri arasında, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.
 
Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren kıraathaneler ve pansiyonlar ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimler gerçekleştirildi.
 
Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 30 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.
 
Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam bin 624 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 198 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Çeşitli suçlardan dolayı 23 araç trafikten men edildi.
 
Denetimlerde ayrıca ikamet izinsiz olarak tespit edilen 3 kişi tutuklanırken, araçlarda yapılan kontroller sonucu aracında tecavüzi alet bulundurduğu tespit edilen bir araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidildi.
 
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