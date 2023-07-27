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Polis, Gazimağusa’da öğrencilere verilen dini eğitimin izinsiz yapıldığının tespit edildiğini duyurdu

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Polis, internet medyasında Gazimağusa’da “İzinli İbadete Tutuklama” başlıklı "toplumu yanıltıcı" habere yer verildiğini belirterek, alınan ihbar üzerine Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle yapılan kontrolde, öğrencilere verilen dini eğitimin izinsiz yapıldığının tespit edildiğini duyurdu.

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Polis, Gazimağusa’da öğrencilere verilen dini eğitimin izinsiz yapıldığının tespit edildiğini duyurdu
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, yasalar çerçevesinde gerekli adli ve idari işlem başlatıldı.
 
Polisin yaptığı kimlik kontrolünde ise, orada bulunanlardan bir kişinin KKTC’den deport kararı bulunduğu ve "yasadışı merdiven altı faaliyet" icra ettiği tespit edilerek, hakkında yasal işlem başlatıldı.
 
Konuya dahil olan ve açıklamada bulunanlardan bir şahıs hakkında da, daha önce Türkiye’de misyonerlik faaliyetleri yapmaktan sınır dışı edildiğine dair polisin aldığı bilgi çerçevesinde ayrıca araştırma başlattığı kaydedildi.
 
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