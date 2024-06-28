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Polis, dün 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin ayrıntıları paylaştı

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Polis Basın Subaylığı, dün Güzelyurt’ta meydana gelen ve 61 yaşındaki Charalambos Anastasiou’nun hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin ayrıntıları paylaştı.

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Polis, dün 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin ayrıntıları paylaştı
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Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, dün saat 14.50 sıralarında meydana gelen kazaya ilişkin şu bilgiler aktarıldı:

“Güzelyurt - Lefke Anayolu üzerinde bulunan Bostancı trafik ışıklarında, Kenan Aşan (E-40), yönetimindeki UK 872 plakalı salon aracı ile soldan ikinci şeritten aşırı süratli, dikkatsizce ve tarafında kırmızı trafik ışığı yandığı halde durmayarak, Lefke istikametine doğru yoluna devam etmesi sonucunda o sırada Güzelyurt istikametinden İzzet Kombos Bulvarı boyunca gelip Bostancı istikametine doğru seyreden GKRY bölgesinde sakin Charalambos Anastasiou’nun (E-61) kullanımındaki PYN 362 plakalı araca çarpmıştır.”

Açıklamada, kazada ağır yaralanan Anastasiou’nun kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği, Kenan Aşan’ın ve aracında yolcu olarak bulunan Murat Akbalık (E-23) ve Özlem Polat’ın (K-26) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındığı hatırlatıldı. 

Kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi. 

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