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Polis, 5 yaşındaki çocuğu arıyor

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Lefkoşa’da Ahmet Yıldırım adlı kişi, 5 yaşındaki çocuğunun ayrıldığı eşinde olduğunu bildiği halde polise giderek kayıp olduğunu söyledi

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Polis, 5 yaşındaki çocuğu arıyor
 
Sahte beyanla kayıt temini yapmak suçlaması ile tutuklanan zanlı Ahmet Yıldırım mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı. Polis 21.6.2022 tarihinde saat 09.30 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğün gelen zanlı Ahmet Yıldırım’ın, 5 yaşındaki Genco Antreas Yıldırım’ın T.C kimlik kartı ayrılmış olduğu eşi 31 yaşındaki Rum vatandaşı Maria Chrıstopı’de olduğunu bildiği halde kayıp olduğunu söyleyip Sahte Beyanla Kayıt temin edip Sahte Evrak Düzenlenmesini sağladığını belirtti. Polis, aynı gün mesele ile ilgili yapılan soruşturmada zanlının 9.7.2022 tarihinde Girne Turizm Limanından Genco Antreas Yıldırım ile birlikte yurt dışına çıkış yaptığının tespit edildiğini ve aleyhine görüldüğü yerde tutuklanması için derdest emri temin edildiğini anlattı.
Polis, zanlının 24 Temmuz 2022 tarihinde Lokmacı Kara Giriş Kapısında Güney Kıbrıs’a geçmek istediği bir sırada tespit edilip tutuklandığını belirtti. Polis, meselenin tahkikatının halen devam ettiğini, zanlının yanında bulunan Genco Antreas Yıldırım isimli çocuğun nerede olduğu ne maksatla ülkeden çıkarıldığının araştırılması gerektiğini söyledi.
Polis, zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki edeceğinin aşikar olduğundan ilk aşamada zanlının 3 gün süre poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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