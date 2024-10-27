Polis 4 sağlık çalışanını tutukladı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisinde, erken doğum sebebiyle küvezde tedavi gören Mihrimah Toymuradov'un (Ç-20 günlük)ani ölümü ile ilgili olarak yürütülen polis soruşturması kapsamında dört sağlık çalışanının tutuklandığı açıklandı.

Polis Basın Subaylığı yaptığı açıklamada, "Tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme" başlığıyla verdiği olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

