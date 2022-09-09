Polat, aracın önüne mi itildi?

Gönyeli’de Nijeryalı sürücü Afeez John Oyofo’nun çarptığı taksici Ozan Polat’ın kaza anında siyahi üç genç ile tartıştığı öğrenildi. Olayın tartışma esnasında Polat'ın, aracın önüne itilerek bu olayın meydana gelebileceği yönünde şüpheler bulunuyor



Kazadan sonra olay yerinden kaçan, ancak bir buçuk saat sonra polis tarafından yakalanan sürücü Oyofo’nun 9 Mart 2021 tarihinde öğrenci kaydı yaptırmak üzere KKTC'ye geldiği fakat 8 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 488 gündür KKTC'de kaçak olarak yaşadığı ortaya çıktı



Gönyeli’de dün sabaha yakın Nijeryalı alkollü sürücü Afeez John Oyofo’nun çarptığı taksici Ozan Polat’ın kaza anında siyahi üç genç ile tartıştığı ortaya çıktı.

Olayın trafik kazası mı yoksa tartışma esnasında Polat'ın, aracın önüne itilerek bu olayın meydana gelebileceği yönünde polisin şüphesi bulunuyor.

Oyofo’nun ayrıca kazadan sonra kaçtığı ve ancak bir buçuk saat sonra polis tarafından yakalandığı belirtildi.

Öte yandan araç sürücüsü Oyofo’nun 9 Mart 2021 tarihinde öğrenci kaydı yaptırmak üzere KKTC'ye geldiği fakat 8 Mayıs 2021 tarihinden itibaren toplamda 488 gündür KKTC'den ikamet izinsiz olarak bulunduğu tespit edildi.

Gönyeli’de dün sabaha yakın alkollü içki tesiri altında yönetimindeki araç ile yayaya çarparak kaza yapan zanlı Afeez John Oyofo tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Ozan Avcı, olguları aktardı. Polis, zanlının 08.09.2022 tarihinde saat 03:20 raddelerinde Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde % 93 Mlg alkollü içki tesiri altında yönetimindeki ZMY 147 plakalı kiralık araç ile doğu istikametine doğru süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Kolon Hastanesi önlerine geldiğinde o esnada yol içerisinde taksi müşterileri olan meçhul şahıslar ile sözlü olarak tartışmakta olan Lefkoşa'da sakin yaya 19 yaşındaki Ozan Polat'a aracının ön kısmı ile çarptığını anlattı. Polis, çarpmaya müteakip yayanın doğu istikametine doğru 40 metre savrularak yol içerisine düştüğünü belirtti.

Polis, kaza sonucu ağır yaralanan Ozan Polat’ın ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Acil Servise kaldırılarak kafatası kırığı ve beyin kanaması teşhisi ile ameliyat edilip Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınış olup hayati tehlikesi bulunduğunun altını çizdi.

Polis, ZMY 147 plakalı araç sürücüsü Afeez John Oyofo’nun kaza mahallinden konu araç ile isim ve adres bırakmadan ayrıldığını ve ayni gün saat 04.50'de Fuat Mustafa Sokak üzerinde konu aracın kazalı olarak sürücüsü Afeez John Oyofo’nun ise aracın yanında tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, ZMY 147 plakalı araçta 50 bin TL tahmini hasar olduğunu söyledi. Polis, aracı zanlının kullanıp kullanmadığının araştırılarak teyidinin yapılması gerektiğini anlattı.

Polis, tahkikatın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu belirtti. Polis, ayrıca kaza sırasında sürücünün aracı kendisinin kullanıp, kullanmadığının araştırılacağını, zanlının bu konuda herhangi bir gönüllü ifade vermeyip, sadece aracı kendisinin kullanarak kazayı yaptığı yönünde beyanı bulunduğunu belirtti.

Polis, ayrıca kazanın meydana geldiği sırada yol içerisinde Ozan Polat ile tartışmakta olan 3 meçhul şahsın da siyahi olduğu bilgisi bulunduğunu söyledi. Polis, olayın trafik kazası mı yoksa bu tartışma esnasında bilerek veya bilmeyerek yaya Ozan Polat'ın zanlı yönetimindeki aracın önüne itilerek bu olayın meydana gelebileceği yönünde şüpheler bulunduğunu belirtti.

Polis, olay yerinden ayrılan 3 meçhul sahsın tespiti için de süreye ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Polis, Nijerya uyruklu zanlının 09 Mart 2021 tarihinde öğrenci kaydı yaptırmak üzere KKTC'ye gelmiş fakat 08 Mayıs 2021 tarihinden itibaren toplamda 488 gündür KKTC'den ikamet izinsiz olarak bulunduğunu aktardı. Polis, meselenin tahkikatının tüm bu olgular ışığında meselenin seyrinin değişme olasılığının kuvvetle muhtemel olduğu göz önünde bulundurularak tahkikatın selameti açısından zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

