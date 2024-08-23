"Pişmanım, parayı geri vereceğim"

Değirmenlik'teki Varan Gıda ve Süt Ürünleri LTD'de dağıtımcı ve tahsildar olarak çalışan Mehmet Cemil Kara, işletmelere dağıtımını yaptıktan sonra tahsil ettiği 222 bin TL'ye yakın parayı şirkete yatırmayarak sirkat etti. Tutuklanan zanlı, çok pişman olduğunu söyleyerek, parayı geri vereceğini söyledi

Değirmenlik 'te meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan Mehmet Cemil Kara dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, 28.11.2022-01.07.2024 tarihleri arasında Değirmenlik'te faaliyet gösteren Varan Gıda ve Süt Ürünleri LTD'de dağıtımcı ve tahsildar olarak çalışan zanlının, işletmelere dağıtımını yaptıktan sonra tahsil etmiş olduğu 221.772 TL parayı şirkete yatırmayarak sirkat ettiğini söyledi. Polis memuru, şikayetin 21 Ağustos tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının aleyhine getirilen müstahdem tarafından sirkat suçunu kabul ettiğini ve ifadesinde parayı geri vereceğini söylediğini aktardı. Polis, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken evraklar olduğunu belirterek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Polisin ardından söz hakkı alan zanlı çok pişman olduğunu söyleyerek, parayı geri vereceğini ifade etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.