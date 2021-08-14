Pirhan yakınlarında zincirleme kaza

Lefkoşa-Mağusa anayolounun Pirhan -Dörtyol köleri arasında meyda gelen zincirleme kaza yürekleri ağza getirdi.
Polisten verilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında, Lefkoşa- Gazimağusa Anayolunun, Pirhan- Dörtyol arasında Gazimağusa istikametine doğru seyreden bir araç sürücüsü kullanımındaki araç ile aynı yöne giden 2 ayrı araca çarptıktan sonra karşı şeride geçerek Gazimağusa'dan Lefkoşa yönüne seyreden başka bir araçla çarpıştı.. Dört aracın karıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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