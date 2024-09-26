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Pınar Kaya’nın durumu ağır

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Haspolat’ta iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında yaralanan Pınar Kaya’nın iç organ yaralanması nedeniyle durumu ağır. Kazaya neden olan sürücü Merve Kaya’yı tutuklayan polis, tehlikeli mahalde araç geçtiği gerekçesiyle diğer sürücü Salih Harmanlı’yı da tutukladı

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Pınar Kaya’nın durumu ağır
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Haspolat’ta meydana gelen ağır yaralanma ile neticelenen trafik kazasında, dikkatsiz sürüş nedeniyle tutuklanan Merve Kaya’nın ardından Salih Harmanlı da tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 22.09.2024 tarihinde saat 10:30 raddelerinde Haspolat'ta Dr. Fazıl Küçük caddesi boyunca ZSY 167 plakalı salon aracı kullanan zanlının, Bülent Ecevit caddesi yol kavşağına geldiğinde kavşakta durmadan dikkatsiz şekilde anayola giriş yaparak o esnada sağından Bülent Ecevit caddesinden gelen Salih Harmanlı yönetimindeki JT 216 plakalı kamyonet araçla çarpıştıklarını söyledi.

Polis, kaza sonucu yaralanan ZSY 167 plakalı araçta arka koltukta yolcu olarak bulunan Pınar Kaya’nın Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyat edildiğini söyledi.

Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti.  Zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturma sonucu incelenen kamera görüntüleri ve alınan ifadeler sonucu Salih Harmanlı’nın da tehlikeli mahalde araç geçtiğini ve dikkatsiz sürüş yaptığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, Pınar Kaya’nın entübe durumunda çıktığını ancak iç organ yaralanması nedeniyle durumunun ağır olduğunu söyledi.

Polis, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı Kaya’nın avukatı, zanlının psikolojik açıdan durumunun kötü olduğunu, yaralanan şahsın kız kardeşi olduğunu, bu nedenle durumunun kötü olduğunu belirterek, doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti. Zanlı Salih Harmanlı’nın avukatı da zanlının kalp hastası olduğunu belirterek, doktor kontrolü talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

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