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Piknik faciayla bitti

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Yedidalga’da kapı camından çalıştırılan araç, ileriye doğru akıp yerde oturan iki kişinin üzerinden geçti

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Piknik faciayla bitti
 
Yedidalga’da, deniz kenarında, “efgalitto” diye bilinen mevkiye gece pikniği yapmak için giden genç öğrenciler, arkalarında bulunan aracın üzerlerinden geçmeleri ile facia yaşadı.
Yedidalga meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi ağır yaralandı.
Yedidalga’daki kaza dün sabahın ilk saatlerinde Şehit Salih Hüseyin Liman yolu üzerinde meydana geldi.
21 yaşındaki Ramazan Talha Akıncı, HA 005 plakalı salon aracını kapı camından uzanarak çalıştırdı, ileriye doğru hareket eden araç yerde oturan 22 yaşındaki Liya Tetik ve 22 yaşındaki Ayşe Kaynarca’nın üzerinden geçti, çukura düşerek durabildi.
Tetik ve Kaynarca ağır şekilde yaralanırken, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ramazan Talha Akıncı tutuklandı.
Olay yerinden edinilen bilgiye göre ise gece pikniği yapmak için anlaşan 5 arkadaş Yedidalga sahiline gitti.
Çadır kuran ve mangal yakan gençler, aracın aküsünün bitmemesi için aracı çalıştırmayı denedi.
Kapı camından uzanarak aracın çalıştırtılmasıyla vites içerisinde olan araç harekete geçti ve söz konusu iki gencin üzerinden geçti.
Kazada kızlardan birinin ayağı kırıldığı diğerinin ise omuz ve elinde kırıklar olduğu öğrenildi.
 
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