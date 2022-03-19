PGM ve Başmüfettiş suçlu bulundu

19 Temmuz 2011 tarihinde eski KTHY binası önünde eylem yapan Pembe Birinci, eylem sırasında Polis Başmüfettişi Aslan Coşkun tarafından darp edilmesine yönelik açtığı davayı kazandı. Mahkeme, hem Başmüfettiş Coşkun'u hem de Polis Genel Müdürlüğü'nü mahkum etti





Lefkoşa’da 19 Temmuz 2011 tarihinde eski Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) Genel Merkezi önünde gerçekleşen eylemler sırasında polis şiddetine maruz kalan Pembe Birinci, dönemin Adli Şube Amiri olan Başmüfettiş Aslan Coşkun’a karşı açmış olduğu hukuk davasını kazandı.

Başmüfettiş Aslan Coşkun ve Polis Genel Müdürlüğü, 28 bin 950 TL tazminatı faiziyle ödemeye ve 8 bin TL de dava masrafı ödemeye mahkûm edildi.

KTHY önünde gerçekleşen eylemler sırasında, eylemciler “Emperyalist kuşatmayı reddediyoruz. Paranı da, memurunu da paketini de istemiyoruz” yazılı bir panktar açmış ve dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın alandan geçecek olması nedeniyle polis, pankartı indirmek adına eylemcilere müdahale etmişti.

Davalı polis mensubu, dönemin Polis Genel Müdürü’nün “pankartta yazılanın yabancı devlet liderine karşı nezaketsizlik içerdiğinden eylemcilere müdahale edilip, pankartın alınması” yönünde talimat verdiğini davasında belirtmişti.

Yargıç Mine Ozankaya’nın huzurunda karara bağlanan davada, Aslan Coşkun ile avukatı Mustafa Asena, Pembe Birinci adına avukatı Öncel Polili hazır bulundu.

Yargıç Mine Ozankaya, Aslan Coşkun’un davacı Pembe Birinci’ye fiziki müdahalede bulunup, tutup, sürükleyerek haksız bir fiilde bulunduğuna vurgu yaptı.

Ozankaya, polisin yaptığı müdahaleyi yasal bulmadı ve polisin sadece halk tarafından kabul görülen düşünceleri değil, aykırı olarak değerlendirilebilecek görüşlerle ilgili yapılan gösterileri de korumakla yükümlü olduğuna bulgu yaptı.

Ozankaya, KTHY binası önünde barışçıl eylem hakkını kullanan davacının, davalı Aslan Coşkun tarafından ciddi bir fiziki müdahaleye maruz kaldığına ve küçük düşürücü müdahaleye maruz kaldığına karar verdi.

Mine Ozankaya, davalı Başmüfettiş Aslan Coşkun ve Polis Genel Müdürlüğü’nün, 28 bin 950 TL tazminatı faiziyle ödemesine ayrıca 8 bin TL de dava masrafı ödemeye mahkûm etti.

