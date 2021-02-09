PGM, kaçakçılara geçit vermiyor

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri, üç ayda 66 operasyon düzenledi, 96 kişi hakkında yasal işlem başlattı. 39 işlemde uyuşturucu suçundan 51 kişi tutuklandı, 21 kilo uyuşturucu ile 1212 adet uyuşturucu madde içerikli hap ele geçirildi

PGM-Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü, başarılı operasyonlarıyla kaçakçılara geçit vermiyor.Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri, 1 Kasım 2020 ve 31 Ocak 2021 tarihleri arasındaki üç ayda 66 operasyon düzenledi, 96 kişi hakkında yasal işlem başlattı. 39 işlemde uyuşturucu madde satışı, ithali gibi suçlarla ilgili 51 kişi tutuklandı.Söz konusu dönem içerisinde toplamda çeşitli 21 kilo uyuşturucu ile 1212 adet uyuşturucu madde içerikli hap ele geçirildi.PGM-Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü yine üç aylık dönemdeKKTC’ye yasadışı giriş yapan 30 kişiyi ve askeri yasak bölgeyi ihlal eden 5 kişiyi tutuklarken, Güney’den Kuzey’e geçirilmek istenen 1360 kg kaçak et ele geçirdi.Yine üç ayda 1 Milyon 365 bin Türk Lirası değerinde 39 parça eski eser,45 adet sahte 100 TL banknot,160 adet cinsel gücü arttırıcı kaçak madde,5760 paket muhtelif markalarda sigara, 148 paket sigara tütünü, 179 paket nargile tütünü ile 5 kg nargile tütünü ele geçirildi.PGM-Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada üç aylık dönemde yapılan operasyonlar hakkında bilgiler verildi.Açıklama şöyle;Tüm insanlığı tehdit eden uyuşturucu ile mücadele hem toplumsal sağlık ve huzurun devamlılığı için, hem de güven içinde yaşayacak nesiller için büyük önem taşımaktadır.Bildiği üzere ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığında stratejik bir konuma sahiptir. Bu yöndeki mücadelemiz hem ulusal hem de uluslararası boyutta çok yönlü, bütüncül bir anlayışla sürdürülmektedir. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı PGM- Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünün bu alanda gösterdiği gayret sadece vatandaşlarımızca değil, uluslararası toplumca da takdirle karşılanmaktadır.Sürdürülen bu kararlı mücadele kapsamında, 01.11.2020-31.01.2021 tarihleri arasındaki üç aylık dönemde;Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 66 operasyon düzenlenerek 96 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır. 39 işlemde uyuşturucu madde satışı, ithali vb. suçlarla ilgili 51 kişi tutuklanmıştır.Dönem içerisinde toplamda 21 kg çeşitli türlerde (Hint keneviri, Eroin, Sentetik Cannabinoid, Metamfetamin, MDMA, Buprenorfin, Kokain) uyuşturucu maddeler ile 1212 adet uyuşturucu madde içerikli hap ele geçirilmiştir.PGM-Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünün uyuşturucu ile mücadele dışındaki diğer faaliyetleri kapsamında 17 operasyon düzenlenerek 55 kişi aleyhinde yasal işleme gidilmesi sağlanmıştır. Düzenlenen operasyonlar neticesinde;1’inci derece askeri yasak bölgeyi ihlal etmek,Yasa dışı yollardan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giriş yapmak,İzinsiz patlayıcı madde ithal, taşıma ve tasarrufu,Sahte banknot tasarrufu, sahte banknotu tedavüle sürme ve sahtekarlıkla mal temini,Kanunsuz eski eser tasarrufu,Sirkat,Gümrük ve istihsal yasası uyarınca ihraç edilecek mallar ile ilgili beyan vermemek ve çıkış beyanı yapmadan mal ihraç etmek,Gümrüğe beyan edilmeyen mal tasarrufu,Gümrüksüz mal tasarrufu suçları ile ilgili işlenen suçlardan 17 kanunsuz olayın aydınlatılması sağlanmıştır.Bu olaylar kapsamında;KKTC’ye yasadışı giriş yapan 30 kişi,1’inci derecede askeri yasak ihlal eden 5 kişi,1360 kg kaçak et,1 Milyon 365 bin Türk Lirası değerinde 39 parça eski eser,45 adet sahte 100 TL banknot,160 adet cinsel gücü arttırıcı kaçak madde,2176 paket 10 gramlık Maraş Otu,5760 paket muhtelif markalarda sigara, 148 paket sigara tütünü, 179 paket nargile tütünü ile 5 kg nargile tütünü ele geçirilmiştir.Ayrıca gümrük yasası kapsamında işlenen suçlarla ilgili olarak 592 bin 889 TL tutarındaki çeşitli malzemeler için gümrük yetkilileri tarafından vergi ve ceza parası olarak toplam 328 bin 33 TL para cezası kesilerek bu miktarın devlet hazinesine kazandırılması sağlanmıştır.”