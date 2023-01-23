Petrol istasyonundan aküleri çaldı

Alayköy’de bir petrol istasyonundan toplam değerleri 15 bin TL olan aküleri çalan Ekrem Balıkcı, Güzelyurt’ta yakalandı

Alayköy’de meydana gelen sirkat ve mülke tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ekrem Balıkcı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ömer Ülger, olguları aktardı. Polis, zanlı Ekrem Balçık’ın Sirkat ve Mülke tecavüz suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlı Ekrem Balçık’ın 17.01.2023 tarihinde 22.30 raddelerinde Alayköy’de faaliyet gösteren Kuruçeşme Petrol istasyonundan zanlılar Ali Amuder ve Hüseyin Topaloğulları ile birlikte toplam değerleri 15 bin TL olan aküleri sirkat ettiklerini belirtti. Polis, aranan zanlı Ekrem Balçık’ın 21.01.2023 tarihinde Güzelyurt’ta tutuklandığını söyledi. Polis, aranan emareler ve alınacak ifadeler olduğunu belirtip, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

