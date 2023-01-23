banner875
banner885
“Vatandaş sadece seçim zamanı hatırlanıyor”
“Vatandaş sadece seçim zamanı hatırlanıyor”
6 0
Sütte bir sonraki düzenleme altı ay sonra
Sütte bir sonraki düzenleme altı ay sonra
7 0
 
Taygun, Türkiye şampiyonluğuna koştu
Taygun, Türkiye şampiyonluğuna koştu
12 0
Yürekler ağza geldi
Yürekler ağza geldi
95 0
Aslan, zirvede doludizgin yürüyor
Aslan, zirvede doludizgin yürüyor
15 0
Togg'da ön sipariş için flaş hamle!
Togg'da ön sipariş için flaş hamle!
55 0
Merit Lefkoşa Hotel 13 yıllık emektarını sevgiyle uğurladı
Merit Lefkoşa Hotel 13 yıllık emektarını sevgiyle uğurladı
53 0
banner878

Petrol istasyonundan aküleri çaldı

banner476

Alayköy’de bir petrol istasyonundan toplam değerleri 15 bin TL olan aküleri çalan Ekrem Balıkcı, Güzelyurt’ta yakalandı

banner825
Petrol istasyonundan aküleri çaldı
Alayköy’de meydana gelen sirkat ve mülke tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ekrem Balıkcı mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ömer Ülger, olguları aktardı. Polis, zanlı Ekrem Balçık’ın Sirkat ve Mülke tecavüz suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlı Ekrem Balçık’ın 17.01.2023 tarihinde 22.30 raddelerinde Alayköy’de faaliyet gösteren Kuruçeşme Petrol istasyonundan zanlılar Ali Amuder ve Hüseyin Topaloğulları ile birlikte toplam değerleri 15 bin TL olan aküleri sirkat ettiklerini belirtti. Polis, aranan zanlı Ekrem Balçık’ın 21.01.2023 tarihinde Güzelyurt’ta tutuklandığını söyledi. Polis, aranan emareler ve alınacak ifadeler olduğunu belirtip, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.