Patronu affetti, yargı affetmedi

Gönyeli Yenikent’te çalıştığı iş yerinden 197 bin TL çalan ancak tutuklandıktan sonra iş yerini tazmin edip, hakkındaki şikâyet geri çekilen Günay Kedi, bir buçuk yıl hapse mahkum edildi

Gönyeli Yenikent’te çalıştığı parfüm mağazasından 197 bin TL çalan Günay Kedi aleyhindeki karar dün açıklandı. Sanık, bir buçuk yıl hapse mahkum edildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde kararı okuyan Yargıç Füsun Cemaller,

Günay Kedi’nin 2022- 2023 yıllar arasında Göyeli Yenikent’te faaliyet gösteren "D&P" isimli mağazada satış elemanı olarak çalıştığı dönemde parfüm satışından tahsil etmiş olduğu toplamda 197,450 TL nakit parayı tasarrufuna geçirmek suretiyle sirkat ettiğini söyledi.

Yargıç, olayın polisin bilgisine 4 Aralık 2023 tarihinde geldiğini, sanığın aynı gün mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti.

Yargıç, sanığın mahkum olduğu müstahdem tarafından sirkat suçunun 7 yıl hapis öngördüğünü kaydetti.

Yargıç, sanığın iş yerini tazmin ettiğini, şikâyetin geri çekildiğini, bu hususların hafifletici etken olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Yargıç, sanığın söz konusu suçu bir yıl içerisinde birden fazla kez işlemesini ise ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini belirterek, sanığı bir buçuk yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

