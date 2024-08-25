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Patlayan çakmak yangın çıkardı

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Patlayan çakmak yangın çıkardı
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Çatalköy Bufavento Caddesi’nde dün bir ikametgahın bahçe duvarı yanında bulunan barbekünün üzerinde unutulan çakmağın yere düşüp, güneş ışınlarından ısınarak patlayıp kuru otları tutuşması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, kuru otlar ve yığın haldeki bahçe çöpleri ile 1 adet plastik su deposu yandı. Soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da park halindeki kamyonette yangın

Polis Basın Bültenine göre, bugün sabaha karşı Gazimağusa’da Elbistan Sokak'ta park halinde bulunan Halil Ünver’e ait HP 994 plakalı kamyonet, muhtemelen ön göğüs bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın sonucunda, aracın kabin bölümünün iç ve dış kısmı, motor bölümünün plastik ve elektrik aksamaları ile kasasının zemininde bulunan ahşap kısım yandı. Soruşturma devam ediyor.

 
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