Park halindeki araçtan 4 bin TL çaldı

Girne’de park halindeki araçtan 4 bin TL çalan kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Girne’de Cambaz Ali Sokak’taki araç park yerinde bir şahsa ait aracın torpido gözünde muhafaza edilen 4 bin TL nakit paranın 15-16 Eylül tarihleri arasında çalınmasının polisin bilgisine gelmesiyle meselede zanlı olarak görülen Y.K.(K-24) tutuklandı.
Öte yandan bu sabahın ilk saatlerinde Gazimağusa’da polis ekipleri tarafından yapılan denetimde iş yeri kapatma saatine uymayan bir market işletmecisine yasal işlem yapıldı.
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