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Park halindeki araçta yangın

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Park halindeki araçta yangın
Lefkoşa'da park halindeki araçta yangın çıktı.
Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 22:30 sıralarında, Lefkoşa'da İsmail Beyoğlu Caddesi üzerinde park halinde bulunan HK 376 plakalı van araçta henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu aracın tavan kısmı ile şoför koltuğu yanarak zarar gördü.  Yangın çevre sakinleri tarafından söndürüldü. 
KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU 
Gazimağusa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, KKTC'ye kanunsuz yollardan giriş yapan GKRY'de sakin A.G. (E-24) ve C.R.A.K.C.C. (K-21)'nin kalmakta oldukları yurt odasında yapılan aramada tasarruflarında yaklaşık 3 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. 
Bahse konu şahıslar tutuklanırken, yürütülen ileri soruşturmada konu şahıslarların KKTC'ye kanunsuz olarak geçtiklerini bildiği halde onların söz konusu yurtta ikamet etmelerini sağlayan M.A. (E-25) da tutuklandı.  
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