Park halindeki araca çarptı

Lefkoşa Mağusa anayolunda dikkatsiz bir sürücü, arızalandığı için emniyet şeridi içerisine park edilmiş olan araca arkadan çarptı







Lefkoşa Gazimağusa anayolu Turunçlu kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza dün saat 08:30 raddelerinde; Mağusa-Lefkoşa anayolu üzeri, Ulukışla Kavşağının yaklaşık 200 metre ilerisinde meydana geldi.

Korkuteli’nde sakin 38 yaşındaki Mevlüt Çetin, yönetimindeki HC 119 plakalı Isuzu marka arkası açık çift kabin araç ile batı istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği neticesinde sağ dikiz aynasından arka tarafını kontrol etmek istediği sırada aracı arızalandığı için Mağusa’da sakin 36 yaşındaki Behice Hiçyılmaz tarafından emniyet şeridi içerisine park edilmiş olan PS 701 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Mevlüt Çetin ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.





Lefkoşa Gazimağusa anayolu Turunçlu kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.Kaza dün saat 08:30 raddelerinde; Mağusa-Lefkoşa anayolu üzeri, Ulukışla Kavşağının yaklaşık 200 metre ilerisinde meydana geldi.Korkuteli’nde sakin 38 yaşındaki Mevlüt Çetin, yönetimindeki HC 119 plakalı Isuzu marka arkası açık çift kabin araç ile batı istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği neticesinde sağ dikiz aynasından arka tarafını kontrol etmek istediği sırada aracı arızalandığı için Mağusa’da sakin 36 yaşındaki Behice Hiçyılmaz tarafından emniyet şeridi içerisine park edilmiş olan PS 701 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.Kaza sonucu yaralanan Mevlüt Çetin ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.