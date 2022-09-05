Park halindeki araca çarptı

Mağusa’da aşırı alkollü sürücü, yolun solunda park halinde bulunan araca çarptı. Kazada iki kişi yaralandı

Gazimağusa’da park halinde bulunan araca çarpan sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.Kaza dün sabaha yakın saat 02.50 sıralarında Cahit Sıtkı Tarancı Sokak üzerinde meydana geldi.24 yaşındaki Barkın Sevinç, 244 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki SC 721 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solunda bulunan Puzzle Travel isimli iş yeri önüne geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda park halinde bulunan RM 263 plakalı araca çarptı.Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 32 yaşındaki Ege Hepgirginer kaldırılmış oldukları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.