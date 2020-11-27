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Park halindeki araca çarptı

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Mağusa’da alkol aldıktan sonra sabaha karşı direksiyon başına geçen sürücü, park halindeki araca çarptı

Park halindeki araca çarptı
 
Murat ASLAN
Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı YDÜ Hastanesi Mağusa Dispanseri'nin önünde dün sabaha karşı meydana gelen trafik kazası korkuttu.
Kaza saat 03:25 raddelerinde meydana geldi.
122 miligram alkollü içki tesiri altında Anıt çemberi istikametine doğru seyreden 25 yaşındaki Mağusa’da sakin Melihcan Çelebi, yönetimindeki EH 472 plakalı salon araç ile seyrederken, 360 Bar önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip o esnada yolun solunda park halinde bulunan HG 360 plakalı aracın ön kısmına çarptı.
Kaza sonucu olay yerine gelen ambulansla Mağusa Devlet Hastanesine kaldırılan EH 472 plakalı araç sürücüsü Melihcan Çelebi acil serviste müşahede altına alındı.
 
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