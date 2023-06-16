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Park halindeki araca çarpan alkollü sürücü tutuklandı

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Park halindeki araca çarpan alkollü sürücü tutuklandı
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Lefkoşa'da  park halindeki araca çarpan alkollü sürücü tutuklandı




Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa’da Mehmet Ali Rıza Sokak üzerinde, Bora Arben’in (E-53) 234 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HU 350 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada mümkün mertebe yolun solunu tutmayarak dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucunda yol kenarında park halinde bulunan HD 829 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptığını belirtti.
 
Açıklamada, kaza sonucu yaralanan olmadığı, HU 350 plakalı araç sürücüsü Bora Arben tutuklandığı, soruşturmanın da devam ettiği kaydedildi.
 
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