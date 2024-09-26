Parayı ev kiralamak için çalmış

Ortaköy’de park halindeki araçta bulunan çantadan 140 bin TL parayı çalan Muhammed Faruk Umar tutuklandı. Evi olmadığını ve apartman dairesi kiralamak için ilk kez suç işlediğini söyleyen zanlının ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıktı

Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde, önceki gün, bir restorana ait park yeri içerisinde, park halinde bulunan bir şahsa ait kilitsiz aracın bagajından çanta içerisinde muhafaza edilen toplam 140 bin TL nakit para çalındı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen 23 yaşındaki Muhammed Faruk Umar tespit edilerek tutuklandı.

Umar dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 23 Eylül 2024 tarihinde Ortaköy’de park halinde bulunan O.Z.’ye ait aracın bagajında bulunan çanta içerisinde muhafaza edilen 140 bin TL parayı çaldığını söyledi. Polis, aynı gün zanlının kameralardan tespit edildiğini, evinde yapılan aramada 2 bin 965 Sterlin, 100 dolar ve 2 bin 910 TL bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlının gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğini açıkladı. Polis memuru, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise evi olmadığını, apartman dairesi kiralayacağını, bu nedenle paraya ihtiyacı olduğu için ilk kez suç işlediğini, ayrıca ülkede kaçak durumda olduğunu belirtti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.