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“Paraların sahte olduğunu bilmiyordum”

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Lefkoşa’da bir kuyumcuda alışveriş yapıp, ödeme olarak sahte 2 bin dolar veren Nasibe Memedova ve Memedova’ya sahte parayı verdiği iddia edilen Jamal Çokayev tutuklandı. Mahkemede söz alan Memedova, “Jamal’dan 2 bin dolar borç aldım. 7 yıldır o kuyumcuyla iş yaparım. Paraların sahte olduğunu bilmiyorum. Benim suçum yok” ifadelerini kullandı

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“Paraların sahte olduğunu bilmiyordum”
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Lefkoşa’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Nasibe Memedova ile Jamal Çokayev dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı. 

Polis, zanlı Nasibe Memedova’nın 2 Ekim 2024 tarihinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kuyumcuda alışveriş yapıp, ödeme olarak sahte 2 bin dolar verdiğini söyledi. Polis, 3 Ekim tarihinde yapılan şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde 2 bin doları Jamal Çokayev’den aldığını söylediğini aktardı. Polis memuru, zanlı Çokayev’in de tutuklandığını ifade etti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu, ayrıca zanlıların tasarrufunda başka sahte paralar da olabileceğini ifade ederek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkemede söz alan Nasibe Memedova, “Ben arkadaşım olan Jamal’dan 2 bin dolar borç aldım. 7 yıldır o kuyumcuyla iş yaparım. Paraların sahte olduğunu bilmiyorum. Benim suçum yok” dedi.

Zanlı Çokayev’ de paraların sahte olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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