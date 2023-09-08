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Paradise Park’ta hırsızlık

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Lefkoşa’daki Paradise Park’ta çalışan Enes Uzunboy ve Soner Buhur, işletmeciye ait 800 TL parayı çaldıkları gerekçesiyle tutuklandı

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Paradise Park’ta hırsızlık
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Lefkoşa’da faaliyet gösteren Paradise Park isimli işyerinde çalışan Enes Uzunboy ve Soner Buhur işletmeciye ait 800 TL parayı çaldıkları gerekçesiyle tutuklandı. Zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru, 25 Ağustos 2023 tarihinde saat 13. 07 raddelerinde Dr. Fazıl Küçük Bulvar üzerinde faaliyet gösteren Paradise Park isimli işyerinde: işletmeci Sema Köse'ye ait toplam 800 TL nakit paranın konu iş yerinin müstahdemi olan Enes Uzunboy ve Soner Buhur tarafından çalındığını söyledi. 
Polis, olayın polisin bilgisine 6 Eylül 2023 tarihinde geldiğini, zanlının aynı gün derdest emri gereği tutuklandığını açıkladı. 
Polis memuru, işletmenin kamera görüntülerinin incelendiğini, zanlıların ayrı ayrı saatlerde toplamda 800 TL sirkat ettiklerinin belirlendiğini söyledi. 
Polis, daha sonra Sema Köse'nin ek ifade vererek, şikayetinden vazgeçtiğini açıkladı. Her iki zanlının da çalışma izni ile ülkede bulunduğunu kaydeden polis, uygun bir teminat talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların yurtdışına çıkışlarının yasaklanması ve 5 bin TL nakit teminat yatırmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.
 
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