Para karşılığı yumurtalarını sattılar

Miracle Tüp Bebek Merkezi ile Lefkoşa Tüp Bebek Merkezi’ne para karşılığı yumurtalarını satan Berivan Şirin ve Berna Öztürk ile doktorlar Firdevs Uğuz ve Mehmet Emin Kaptan tutuıklandı

Lefkoşa'da meydana gelen tüp bebek meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Dr. Firdevs Uğuz Tip, Dr. Mehmet Emin Kaptan, Berivan Şirin ve Berna Öztürk dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Okan Özkoçak, olayla ilgili bilgileri aktardı. Polis, zanlı Dr. Firdevs Uğuz Tip’in Miracle Tüp Bebek Merkezi’nin Uzman doktoru olduğunu, zanlı Dr. Mehmet Emin Kaptan’ın Lefkoşa Tüp Bebek Merkezi’nin direktörü olduğunu, zanlılar Berivan Şirin ve Berna Öztürk’ün ise yumurtalarını para karşılığı satan şahıslar olduğunu belirtti. Polis, Berivan Şirin'in 8 Temmuz'da verdiği ifade üzerine başlayan soruşturma neticesinde, zanlılar Berivan Şirin ve Berna Öztürk'ün her iki hastanede de yumurtalarını para karşılığı 2020 yılı Kasım ve Aralık ayı içerisinde para karşılığı yumurta sattıklarının tespit edildiğini açıkladı. Polis, 9 Temmuz’da Sağlık Bakanlığı’na bağlı Koordinasyon Merkezi’yle görüştüklerini ve her iki tüp bebek merkezinin de koordinasyon merkezine konuyla ilgili bilgi vermediğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, 13 Temmuz’da Berivan Şirin'in Lefkoşa Tüp Bebek Merkezi’nde 3 farklı isimde kaydının olduğunun tespit edildiğini söyledi.Yürütülen soruşturmanın ardından, her iki hastaneye de önceki gün operasyon gerçekleştirilerek bilgisayar ve dosyalara el konulduğunu, her iki hastanenin de direktörlerinin tutuklandığını açıklayan polis memuru, yasada belirtildiği üzere, maddi menfaat elde etmek için üreme hücresi satılamayacağını, ayrıca yasal şekilde üreme hücresi bağışı yapacak donörlerin 20 yaşından küçük, 35 yaşından büyük olamayacaklarını da vurguladı.Polis, zanlılar Berivan Şirin ve Berna Öztürk'ün tutuklanmasının ardından itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiklerini belirtti. Polis, zanlıların Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde doktor kontrolünden geçirildiklerini söyledi.Polis memuru donörlerin yumurtalık değil, yumurta bağışında bulunduklarını belirtti.Polis, soruşturmanın henüz yeni başladığını, soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğünü, işlenen suçun 10 yıla kadar hapislik öngören ağır suç kapsamında olduğunu söyledi. Bu arada zanlı Dr. Firdevs Uğuz Tip, mahkemede kısa süreli fenalık geçirdi.Yargıç Temay Sağer, huzurunda verilen şahadetleri değerlendirerek soruşturmanın selameti açısından zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.