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Pandemi otelinden kaçan tutukluları taşıyacaklardı

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Pandemi otelinden kaçan tutukluları taşıyacaklardı
 
Ağır bir cürüm işlemek için gizli ittifak suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Mehmet Davulcular ve Hüseyin Mütella mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Parlak, olguları aktardı.
Polis, 22.03.2022 tarihinde saat 00:15 raddelerinde Demirhan Lefkoşa’da Akdoğan'da sakin zanlı 1 Mehmet Davulcular ve zanlı 2 Hüseyin Mütella’nın pandemi hoteli olarak kullanılan Yıldız Öğrenci yurdunda KKTC’den ihraç edilmek üzere tutuklu olarak bulunan Wisam Fathullah (E-22 Suriye) ,Ahmed Elhamıd (E-23 Suriye) ve Huseyin Alabed Allah (E-22 Suriye) isimli şahısların gizlice kaçarak Demirhan Polis Karakolu ekiplerince suçüstü yakalandıklarını anlattı. Polis, akabinde yapılan soruşturmada konu şahısları alacak olan zanlı Mehmet Davulcular ve Zanlı Hüseyin Mütella’nın CC 828 plakalı araç içerisinde konu şahısları bekledikleri esnada Demirhan'da tespit edilerek alıkonulduklarını belirtti. Polis, akabinde zanlı Hüseyin Mütella'dan yapılan soruşturmada konu şahısları 300 TL karşılığında alıp Mağusa’ya götüreceklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti.
Yargıç Mine Ozankaya da, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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