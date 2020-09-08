Pandemi inşaatında iş kazası: 1 ölü

Lefkoşa'daki Pandemi Hastanesi inşaatında iş kazası meydana geldi, 60 yaşındaki işçi Şerif Sami hayatını kaybetti
Lefkoşa'daki "Pandemi Hastanesi" inşaatında iş kazası meydana geldi, kazada 60 yaşındaki işçi Şerif Sami hayatını kaybetti.
Kamyon aracın altında kaldığı söylenen işçinin olay yerinde yaşamını kaybettiği açıklandı.
Olay dün saat 16.45 sıralarında meydana geldi. Şerif Sami, kamyonun boşaltacağı yükün yerini göstermek için dikiz aynasını tutup ilerlemek istediği bir sırada dengesini kaybederek kamyonun sağ ön tekerleğinin altına düştü.
Şerif Sami, kamyonun altında kalarak can verdi.