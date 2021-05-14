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Palm Beach sahilinde yine bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi

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Palm Beach sahilinde yine bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi
 Gazimağusa'da Palm Beach plajında, bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 13:30 sıralarında,   deniz içerisinde yüzmekte olan Suluman Khan (E-28), denizin dalgalı oluşundan dolayı boğulma tehlikesi geçirdi ve arkadaşları tarafından kurtarıldı.
Khan, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
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