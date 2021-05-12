Palm Beach plajında yine bir genç boğulma tehlikesi geçirdi

Gazimağusa’da Palm Beach’te yüzen şahıs denizin dalgalı oluşundan dolayı boğulma tehlikesi geçirerek, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 18.00 sıralarında, Gazimağusa'da Palm Beach sahilinde, deniz içerisinde yüzmekte olan Karl Loic Nguetcha (E-24), denizin dalgalı oluşundan dolayı boğulma tehlikesi geçirdi. Söz konusu şahıs arkadaşları tarafından kurtarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.