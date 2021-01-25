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Paketçi motosikletlinin aceleciliği kazaya neden oldu

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Paketçi motosikletlinin aceleciliği kazaya neden oldu
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Lefkoşa'nın tanınmış doktorlarından Mert Taşkın bu gece Gönyeli'de aracıyla evine giderken bir kaza yaşarken, aracına çarpan motosikletli yaralanması sonucunda hastaneye kaldırıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 21.50 sıralarında, Gönyeli'de Belediye Bulvarı üzerinde, 21 yaşındaki Ali Aslan, yönetimindeki RV 351 plakalı motosiklet ile Gönyeli istikametine doğru seyrettiği sırada önünde seyreden araçları sağdan geçtiği sırada, o esnada aynı istikamete doğru seyreden ve gidişe göre yolun sağında bulunan Yeşilyurt Sokağa dönüşe geçen 49 yaşındaki Mert Taşkın yönetimindeki NU 808 plakalı araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.
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