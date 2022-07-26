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Özkurt, özgürlüğüne kavuşuyor

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Seçim yasaklarını ihlal ettiği gerekçesiyle iki ay hapis cezasına çarptırılan BRT Müdürü Meryem Özkurt'un yarın tahliye olması bekleniyor

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Özkurt, özgürlüğüne kavuşuyor

Seçim yasaklarını ihlal ettiği gerekçesi ile 2 ay hapis cezasına çarptırılan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt'un Çarşamba günü tahliye olması bekleniyor.
Özkurt, 7 Haziran’dan beridir Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunuyordu.
Hatırlanacağı üzere; Yüksek Seçim Kurulu, Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen Geçitköy ve kapalı Maraş’taki yayınların durdurulmasını istemiş, Özkurt ise yayını durdurmayıp YSK’nın ihtarına uymamıştı.
Özkurt, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’na aykırı hareket ve Yüksek Seçim Kurulu’nun ihtarına uymadığı için Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde yargılanmıştı.
Hakkındaki iki davadan suçlu bulunan Özkurt, ilk davadan 2 ay, ikinci davadan 20 gün hapislik cezası alan Özkurt’un cezasının 2 ay olmasına karar vermişti.
 
 
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