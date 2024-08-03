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Özhançer’in ölüm nedenin tespiti için kan ve doku örnekleri incelenecek

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Özhançer’in ölüm nedenin tespiti için kan ve doku örnekleri incelenecek
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Polis araması esnasında, henüz tespit edilmeyen maddeyi yutarak hastanede yaşamını yitiren 41 Yaşındaki Nezif Özhançer’in (E) ölüm nedeninin tespiti için kan ve doku örnekleri incelenecek.

Polisten verilen bilgiye göre, Nezif Özhançer’e yapılan otopside kan ve doku örnekleri alındı, ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda tespit edilecek.
Güzelyurt’ta 1 Ağustos’ta Güzelyurt Polis Müdürlüğü ekiplerince, Özhançer’in ikametgahında kanunsuz uyuşturucu mesele soruşturmasıyla ilgili arama yapılırken, Özhançer tasarrufunda bulundurduğu tespit edilemeyen maddeyi yutmuş, rahatsızlanması üzerine Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Servisine kaldırılmıştı. Özhançer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. 
 
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