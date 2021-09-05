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Özcay Korel Kutgün’ün ölüm sebebi açıklandı

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Özcay Korel Kutgün’ün ölüm sebebi açıklandı

Aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Özcay Korel Kutgün’ün siroz ve iç kanama sonucu öldüğü tespit edildi. 

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, “Cuma günü Gazimağusa’da Namık Meydanı'nda bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren Özcay Korel Kutgün'ün (E-62) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “siroz ve iç kanama” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir” denildi.

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