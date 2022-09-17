Ozan Polat’ın durumu hala kritik

Gönyeli’de 19 yaşındaki taksi şoförü Ozan Polat’a çarparak Polat’ın ağır yaralanmasına neden olan Nijerya uyruklu araç sürücüsüne 5 gün daha tutukluluk verildi. Polat’ın hayati tehlikesi ise sürüyor

Gönyeli’de alkollü içki tesiri altında yönetimindeki araç ile 19 yaşındaki taksi şoförü Ozan Polat’a çarparak Polat’ın ağır yaralanmasına neden olan Nijerya uyruklu araç sürücüsü Afeez John Oyofo dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İnan Çoktan, olguları aktardı. Polis, zanlının 08.09.2022 tarihinde saat 03:20 raddelerinde Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde % 93 Mlg alkollü içki tesiri altında yönetimindeki ZMY 147 plakalı kiralık araç ile doğu istikametine doğru süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Kolan Hastanesi önlerine geldiğinde o esnada yol içerisinde taksi müşterileri olan meçhul şahıslar ile sözlü olarak tartışmakta olan Lefkoşa'da sakin yaya 19 yaşındaki Ozan Polat'a (aracının ön kısmı ile çarptığını anlattı. Polis, çarpmaya müteakip yayanın doğu istikametine doğru 40 metre savrularak yol içerisine düştüğünü belirtti.Polis, kaza sonucu ağır yaralanan Ozan Polat’ın ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Acil Servise kaldırılarak kafatası kırığı ve beyin kanaması teşhisi ile ameliyat edilip Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınış olup hayati tehlikesi bulunduğunun altını çizdi.Polis, Polat’ın beyin kanamasının tekrarlanması nedeniyle ikinci bir ameliyat daha olduğunu ve durumunun kritik olduğunu belirtti.Polis, ZMY 147 plakalı araç sürücüsü Afeez John Oyofo’nun kaza mahallinden konu araç ile isim ve adres bırakmadan ayrıldığını ve ayni gün saat 04.50'de Fuat Mustafa Sokak üzerinde konu aracın kazalı olarak, sürücüsü Afeez John Oyofo’nun ise aracın yanında tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.Polis, aracı zanlının kullanıp kullanmadığının araştırılarak teyidinin yapılması gerektiğini anlattı.Polis, tahkikatın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu belirtti. Polis, ayrıca kaza sırasında sürücünün aracı kendisinin kullanıp, kullanmadığının araştırılacağını, zanlının bu konuda herhangi bir gönüllü ifade vermeyip, sadece aracı kendisinin kullanarak kazayı yaptığı yönünde beyanı bulunduğunu belirtti. Polis, ayrıca zanlının ehliyetinin olmadığını tespit ettiklerini aktardı.Polis, ayrıca kazanın meydana geldiği sırada yol içerisinde Ozan Polat ile tartışmakta olan 3 meçhul şahsın da siyahi olduğu bilgisi bulunduğunu söyledi. Polis, olayın trafik kazası mı yoksa bu tartışma esnasında bilerek veya bilmeyerek yaya Ozan Polat'ın zanlı yönetimindeki aracın önüne itilerek bu olayın meydana gelebileceği yönünde şüpheler bulunduğunu belirtti. Polis, olay yerinden ayrılan 3 meçhul sahsan tespiti içinde süreye ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Polis, Nijerya uyruklu zanlının 09 Mart 2021 tarihinde öğrenci kaydı yaptırmak üzere KKTC'ye geldiğini fakat 08 Mayıs 2021 tarihinden itibaren toplamda 488 gündür KKTC'den ikamet izinsiz olarak bulunduğunu aktardı. Polis, meselenin tahkikatının tüm bu olgular ışığında meselenin seyrinin değişme olasılığının kuvvetle muhtemel olduğu göz önünde bulundurularak tahkikatın selameti açısından zanlının 5 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Govsa, zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.