Gönyeli'de kiralık bir aracın kendisine çarpması sonucu yoğun bakıma kaldırılan 19 yaşındaki Ozan Polat'ın durumu ciddiyetini koruyor.
Ailenin iddialarına göre Polat'ın başına gelen basit bir trafik kazası değil, cinayet girişimi!
Aile yakınlarının iddiasına göre, taksicilik yapan Ozan Polat, olayın yaşandığı gün henüz kimlikleri belirlenemeyen 3 siyahi şahsı, Gönyeli'de gitmek istedikleri adrese götürdü. Ozan Polat'ın taksi ücretini talep etmesi ve araçta yolcu olarak bulunan siyahilerin ücreti ödememek istememeleri üzerine aralarında sözlü tartışma başladı. Bu sırada, kiralık aracıyla yolu kullanan ve arkadaşlarının yol kenarında taksi şoförü Polat'la tartışma içerisinde olduğunu gören Afeez John Oyofo, kasti olarak aracını genç taksicinin üzerine sürdü.
Yine mahkeme kayıtlarında Oyofo'nun aracıyla çarpma anında Polat'ı 40 metre ileriye fırlattığı detayı yer alıyor. Aile olayın bir an önce aydınlatılmasını talep ediyor.
Hastanede yoğun bakımda bulunan Ozan Polat'ın durumu ise ciddiyetini koruyor.