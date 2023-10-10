Oyun parkında düşen 8 yaşındaki çocuk yoğun bakımda

Gazimağusa’da oyun parkında düşen 8 yaşındaki Halil İbrahim Dolğun’un beyin kanaması geçirdiği açıklandı.
Polisin açıklamasına göre, Halil İbrahim Dolğun dün saat 13.30’da, salıncakta sallandığı sırada dengesini kaybederek kauçuk parke zemine düşüp başını çarptı.
Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, beyin kanaması teşhisiyle Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’ne sevk edilen çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
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