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Oturma izni için sahte belge aldı

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Türkmenistan uyruklu Sanaya Memedova, Türkiye’den 250 dolara sahte bekarlık belgesi alarak KKTC’ye geldi

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Oturma izni için sahte belge aldı
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Lefkoşa’da meydana gelen sahte evrak tedavüle sürme suçundan tutuklanan Türkmenistan uyruklu Sanaya Memedova dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 2018 yılından beri evli olan zanlının, 1 Haziran 2023 tarihinde Türkiye’den 250 dolara sahte bekarlık belgesi temin ederek, KKTC’ye geldiğini, burada çalışma izniyle bulunan annesinin üzerine oturma izni aldığını söyledi.

Polis memuru, zanlının 26 Eylül 2024 tarihinde tutuklandığını ifade etti. Polis memuru, zanlının ifadesinde eşiyle birlikte 2023 yılında ülkeye geldiğini, sorun yaşadıklarını için ayrı yaşamaya başladıklarını, oturma izni alabilmek için Türkiye’den sahte belge temin ettiğini itiraf ettiğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. 

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