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Oturma izni almak için sahte sağlık raporu düzenledi

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Lefkoşa’da sakin 22 yaşındaki Ümit Yusuf Korucu, oturma izni alabilmek için sağlık raporlarını sahteleyip Sağlık Bakanlığı’nın sistemine yükledi

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Oturma izni almak için sahte sağlık raporu düzenledi
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Oturma izni alabilmek için tasarrufundaki sağlık raporlarını sahteleyip Sağlık Bakanlığı’nın sistemine yükleyen Lefkoşa’da sakin 22 yaşındaki Ümit Yusuf Korucu tutuklandı.
Lefkoşa’da meydana gelen “sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme" ve “suç işlemeye teşebbüs” suçlamasıyla tutuklanan zanlı Ümit Yusuf Korucu teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Kenan Mulla mahkemede olguları aktardı.
Polis, zanlının 21 Kasım 2023 tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Sağlık Raporları Birimi’ne, öğrenci oturum izni almak amacı ile Türkiye’de temin etmiş olduğu sağlık raporları üzerinde bulunan tarihleri değiştirmek suretiyle sahteledikten sonra internet ortamında sisteme yükleyerek tedavüle sürüp suç işlemeye teşebbüs ettiğini söyledi. Polis, zanlının 6 Aralık 2023 tarihinde tutuklandığını ve itiraf niteliğinde ifade verdiğini belirtti.
Zanlının Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık Bölümü’nde üçüncü sınıf öğrencisi olduğunu kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
 
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