Otostopçu kadına bıçak çekip tecavüze kalkıştı

Minareliköy’de Farrukh Alıhuseynov adlı kişi, otostop çeken kadını aracına aldıktan sonra toprak yolda durup bıçak çekti ve kadına tecavüz etmeye kalkıştı. Kadın, elleri ile karşı koyup aracın kapısını açıp kendisini yola atıp kurtulmayı başardı

Cinsel Tecavüze Teşebbüs, Cinsel Dokunulmazlığı İhlal Amacıyla Kaçırma, Yaralama, Cinsel Saldırı, Cinsel Taciz, Şiddet Tehdidi, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Korkutmak Amacı ile Silah Taşıma ve Ciddi Darp suçlarından tutuklanan zanlı Farrukh Alıhuseynov mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hamza Tarman, 29 Aralık 2022 tarihinde, saat 12.50 raddelerinde, Cihangir'de sakin 46 yaşındaki Farrukh Alıhuseynov’un adına kayıtlı EV 308 plakalı salon araç ile Lefkoşa'dan Gazimağusa istikametine doğru seyrederken, Haspolat çemberinde Minareliköy’de sakin erkek arkadaşına gitmek için otostop çeken Girne'de sakin 27 yaşındaki isminin baş harfleri R.P.B adlı kadını aracına aldıktan sonra yolda seyir halinde oldukları bir esnada, cebinde bulunan parayı gösterip onunla cinsel ilişkiye girmesi için teklifte bulunup rızası olmaksızın, cinsel saldırıda bulunarak, aracı sürmeye devam edip adı edilenin araçtan inmek istemesine rağmen durmayarak Minareliköy Kır sokak içerisinde toprak yolda durup araç içerisinde tasarrufunda bulundurmuş olduğu 20 cm ağız toplam 32 cm olan sivri uçlu bıçağı sol eli ile müştekinin karın kısmına dayayıp, sağ eli ile de giymekte olduğu eşofmanı indirip, cinsel tecavüze teşebbüs ettiğini anlattı.

Polis, müşteki R.P.B.’nin elleri ile karşı koyarak sanığın elindeki bıçağı aldığı esnada elleri ile vücudunun muhtelif suretiyle vurmak suretiyle de adı edileni ciddi bir şekilde darp ettiğini belirtti.

Polis, R.P.B.’nin bıçağı alırken avuç içlerinden yaralandığını ve aracın kapısını açıp kendisini yola atıp kurtulduğunu anlattı.

Polis, zanlının ise kullandığı araç ile olay yerinden kaçtığını ve aynı gün araç ile Cihangir'de tespit edildiğini, poliste yapılan ilk soruşturmada gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ettiğini anlattı.

Polis, zanlının tutuklandığını ve konu araç ve bıçağın emare alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, tahkikatın salimen yürütülmesi için zanlının poliste 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

