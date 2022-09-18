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Otobüsün çarptığı yaya ağır yaralandı

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Otobüsün çarptığı yaya ağır yaralandı
Tuzla – Mutluyaka  anayolunda bugünün ilk saatinde meydana gelen trafik kazasında 63 yaşındaki Fikret Aydın ağır yaralandı
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre,  saat 00.50’de,  yönetimindeki TPB 868 plakalı otobüs araç ile batı istikametine doğru seyreden Mustafa Yalçıcı (E-55) yol içerisinde yaya olarak bulunan Yeniboğaziçi’nde sakin Fikret Aydın’a  çarptı.
 Kazada ağır  yaralanan yaya Fikret Aydın kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.
TPB 868 plakalı araç sürücüsü Mustafa Yalçıcı tutuklandı.
 
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