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Otobüs ile araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı

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Otobüs ile araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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Tatlısu-Girne ana yolu üzerinde bulunan üç yol kavşağında bu sabah meydana gelen kazada, otobüs ile araç çarpıştı. Kazada biri dört aylık bebek, biri çocuk olmak üzere dört kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 08.30 sıralarında, Geçitkale istikametinden gelip, Tatlısu istikametine doğru seyreden Erol Ergün (E-60), yönetimindeki TPF 315 plakalı otobüs ile hızını düşürmeden dikkatsizce kavşağa geldiğinde, o esnada Gülistan Alaf (K-33) yönetimindeki VJ 756 plakalı salon aracın Geçitkale-Tatlısu anayoluna dikkatsizce giriş yaparak, otobüsün önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan VJ 756 plakalı araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Yüksel Alaf (K-53), dört aylık bebek Zeynep Umay Alan ve bir yaşındaki Arven Alaf, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Bir otelin duvarına çarpan alkollü sürücü tutuklandı
Öte yandan Bafra’da Thalassa Beach Resort önünde sabah saat 06.00 sıralarında, 239 mlgr alkollü içki tesiri altındaki Ferhat Bilici (E-21), yönetimindeki FD 121 plakalı salon araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği ve ihmalkarlığı neticesinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek, Thalasa Beach Resort’a ait çevre duvarına çarptı.
Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Yusuf Oğul (E-21) hafif şekilde yaralandı. Oğul, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma kapsamında araç sürücüsü Ferhat Bilici tutuklandı.
 
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