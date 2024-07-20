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Oto parkta uyuşturucu operasyonu

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Nijeryalı iki kişi, GAÜ araç otoparkı içerisinde tasarruflarında 70 gram Hintkeneviri türü uyuşturucu ile yakalandı

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Oto parkta uyuşturucu operasyonu
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Karaoğlanoğlu’nda, önceki akşam saat 21.30’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda tasarruflarında  70 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilen 31 yaşındaki Nijeryalı Chinasa Samuel Nnah ve 26 yaşındaki Chinonso Emmanuel Obıorah tutuklandı.
İki zanlı dün sabah Girne’de mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 18 Temmuz 2024 tarihinde saat 21.30 raddelerinde GAÜ araç otoparkı içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince şüpheli görülen Chinasa Samuel Nnah ve Chinonso Emmanuel Obıorah’ın tasarruflarında yaklaşık 70 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.  Polis memuru, emare olarak alınan uyuşturucunun analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.
Polisin ardından söz hakkı alan zanlı Chinonso Emmanuel Obıorah suçsuz olduğunu, sadece Samuel Nnahe’yı istediği yere bıraktığını, uyuşturucudan haberi olmadığını söyledi.
Yargıç Murat Soytaç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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