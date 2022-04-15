Oto garaj kül oldu

Gazimağusa’daki bir restoranda dün yangın çıktı. Yangın sonucu 2 iş yerine ait plastik tenteler zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren ve tadilatta olan bir restoranda, binaya elektrik akımı taşıyan elektrik hattının koparak, restoranın üzerinde bulunan plastik tenteye temas edip tutuşturması sonucu yangın çıktı.

İş yeri çalışanları tarafından söndürülen yangın sonucu, 2 iş yerine ait plastik tenteler yandı.

GAZİMAĞUSA’DA OTO GARAJDA YANGIN… BİNANIN TÜM ELEKTRİK TESİSATI ZARAR GÖRDÜ

Gazimağusa’da gece yarısı Büyük Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir oto garaj içerisinde muhtemelen şarjda takılı bırakılan pillerin aşırı ısınıp patlaması sonucu yangın çıktı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu, iş yeri içerisinde bulunan 3 adet bilgisayar, muhtelif araç yedek parçaları, tamir aletleri, sandalyeler, kapılar ve bir araç tamamen, diğer bir araç ise kısmen yandı.

Binanın tüm elektrik tesisatı ile taşıyıcı profil demirleri ısıdan zarar gördü.

Soruşturma devam ediyor.