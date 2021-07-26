Otelde hırsızlık

Acapulco Hotel'de teknik servis personeli olarak çalışan Ziya Kavun, müşterinin kaldığı bir odada bulunan para kasasından 25 bin TL çaldı



Çatalköyde faaliyet gösteren Acapulco Hotel'de meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ziya Kavun dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Adnan Kardeşler olayla ilgili bulguları aktardı.

Kardeşler zanlı Ziya Kavun'un, 24 Temmuz 2021 tarihinde Catalköy'de meydana gelen "Sirkat" meselesine methaldar olduğunu söyledi.

Polis 24 Temmuz 2021 tarihinde, 15.35-15.45 saatleri arasında Çatalköy'de faaliyet gösteren Acapulco Hotel isimli işletmede teknik servis personeli olarak çalışmakta olan zanlı Ziya Kavun’un, hotelin 1136 nolu odasındaki para kasası içerisinde muhafaza edilen isminin baş harfleri M.B.S'e ait toplam 25.000 TL nakit parayı sirkat ettiğini açıkladı.

Polis, aynı tarihte Acapulco Hotelin güvenlik kameralarında yapılan incelemede müştekinin hotelden ayrılmasından sonra para kasasını açma yetkisinin sadece hotelin teknik servis personelinde olduğu ve zanlının ise diğer hotel odalarında aynı işlemi yapmak için az süre harcamasına rağmen 1136 numaralı odada yaşlaşık 4 dakika boyunca durduğu zaman zaman koridora çıkarak gelen birinin gelip gelmediğini kontrol ettiği yine 1136 no'lu odaya girip çıkarken elinde Acapulco Hotele ait bir poşet olduğu ve bu poşetin içerisini kontrollü bir şekilde karıştırmakta olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Polis zanlının 25 Temmuz 2021 tarihinde Zanlı Ziya Kavun’un mahkeme emri gereği tutuklandığını. Aynı tarihte Kavun'un Arapköy'de bulunan Acapulco Villaları C Blok 12 numaralı ikametgahında bir arama yapıldığını ancak arama neticesinde konu paraların tespit edilemediğini açıkladı.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken bir çok ifade mevcut olup yine izlenmesi gereken kamera görüntüleri olduğundan zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökan Asafoğulları zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

